Sputnik V'nin geliştiricileri, Güney Afrika'da aşının tescili için başvuru yaptı

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, Sputnik V'nin geliştiricilerinin Rus koronavirüs aşısının tescili için başvuru yaptığını duyurdu. Togo hükümeti de, Rus aşısının tedariki için Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'yla (RDIF) görüşme yapıldığını açıkladı.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus geliştiriciler, başvuru belgelerini Güney Afrika İlaç Düzenleme Kurumu'na (SAHPRA) sundu.

Reuters: South Africa says documentation on Russia's #SputnikV vaccine submitted to regulator https://t.co/bZoMaZDlZg — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 16, 2021

​Bakanlık, Sputnik V'nin geliştiricileriyle sürekli temas halinde olduklarını ekledi.

'Rus hükümetini ve bilim insanlarını tebrik ediyorum'

Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey de, Sputnik V aşısı tedarikini güvence altına almak istediklerini ve bunun için RDIF'le görüşme halinde olduklarını söyledi.

Rusyalı mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geleceği St. Petersburg'a düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında Sputnik'e demeç veren Dussey, "Rus hükümetini ve Rus bilim insanlarını ilk koronavirüs aşısını geliştirme ve Sputnik V'yi sunma başarıları için tebrik etmek istiyorum. Diğer ülkelerin olduğu gibi Togo'nun bu aşıyı nasıl alabileceği üzerinde çalışan RDIF'le istişare halindeyiz" dedi.

'Sputnik V harika bir ürün'

Togo'nun toplam 2.5 milyon doz aşıya ihtiyacı olacağını ve COVAX mekanizması üzerinden aşı alacaklarını kaydeden Dussey, Rus aşısı almak istediklerini de vurguladı.

Dussey, "Bu görüşmelerin başarıyla sonuçlanacağı konusunda iyimseriz, zira bunun harika bir ürün olduğuna ve Togo halkının buna ihtiyaç duyduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.