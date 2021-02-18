Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde gizemli monoliti ateşe verdiler

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC’nin başkentinde yeniden ortaya çıkan gizemli monolit halk tarafından yakıldı.

Başkent sakinlerinin başta büyük ilgi gösterdikleri monoliti büyücülerin gönderdiği iddiası üzerine ateşe verdikleri belirtildi.

Gizemli şekilde ABD ve Romanya’da da ortaya çıkan, ardından da kaybolan monolitlerin son örneklerinden biri Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada toprağa saplı halde bulunmuştu.

Silver monolith torched in Congo after mysterious appearance https://t.co/aG1Ztz0eIX pic.twitter.com/ic2FvGsnlv — Reuters (@Reuters) February 17, 2021

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