Afrika'nın en yüksek binası Mısır’da yükseliyor

Afirka’nın en yüksek binası olması planlanan gökdelen, Mısır’da inşa ediliyor. Kahire şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta inşa edilen Iconic Tower, 385 metre yüksekliğinde olacak.

Mısır, çok sayıda gökdelenin yapımını kapsayan Yeni Başkent Kompleksi'nin (NAC) inşasını hızlandırdı.

The New Administrative Capital will include Egypt’s Parliament, 34 Govt Ministries, a Presidential complex, a new Airport, a Central Business District (CBD), the 385m-high, 80-floor Iconic Tower which will be Africa's tallest and a park double the size of New York’s Central Park. pic.twitter.com/UHWZUr3xWX — Africa Updates (@africaupdates) October 13, 2020 ​​Mısır’ın yeni projesi kapsamında inşasına başlanan 385 metre yüksekliğindeki Iconic Tower'ın, tamamlandığında Afrika'nın en yüksek binası olması bekleniyor. Bugüne kadar binanın 300 metrelik kısmı tamamlandı.

Kahire'ye 45 kilometre uzaklıktaki iş merkezi alanında bulunan gökdelenin betonarme çalışmaları Nisan ayında tamamlanacak ve cam cephesi Ekim ayında bitirilecek.

Gökdelende 40 kat idari amaçlı alanlar için, 30 kat oteller için, diğer katlarsa lüks konut daireleri, eğlence mekanları ve restoranlar için ayrılacak. Binanın yapım işi, Çin Devlet İnşaat Mühendislik Şirketi'nin (CSCEC) sorumluluğunda yürütülüyor.