Gana, Sputnik V aşısını tescilleyen 31. ülke oldu

RDIF’in açıklamasına göre, Gana Sağlık Bakanlığı Sputnik V’yi tescilledi. Tescil işlemi hızlandırılmış prosedür çerçevesinde gerçekleşti.
Gana böylelikle dünyanın Sputnik V’yi tescilleyen 31. ülkesi oldu.
Gana Sağlık Bakanlığı’nın, aşının etkinliği ve güvenliğine ilişkin verileri detaylı biçimde incelediği de belirtildi.
Ghana has become the 31st country in the world and 5th state of Africa to register #SputnikV. https://t.co/3xaUlCcbyf— Sputnik V (@sputnikvaccine) February 20, 2021
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