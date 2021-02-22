Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun Ulusal Halk Meclisi'ni feshetti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun 18 Şubat’ta devlet televizyonunda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, parlamentonun alt kanadını feshedildiğini duyurmuş, erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Tebbun, kısmi bir kabine değişikliği yaparak 7 bakanı görevden aldı. Tebbun ayrıca, parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Halk Meclisi'nin feshedilmesi yönündeki kararnameyi de imzaladı.

Tebbun, erken parlamento seçimlerinin ise meclisin dağılmasından sonraki 3 ay içinde yapılacağını açıkladı.

Kabine değişikliğinde Başbakan Abdelaziz Cerad görevine devam ederken, Sanayi Bakanı Farhat Ait Ali, Enerji ve Maden Bakanı Abdelmadjid Attar, Su Kaynakları Bakanı Arezki Barraki, Turizm Bakanı Mohamed Hamidou, Çevre ve Şehircilik Bakanı Nassira Bengarrats, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Farouk Chiali ve İstatistik ve Dijitalleşme Bakanı Mounir Khaled görevden alındı.



