Kenya'da nesli tükenmekte olan 3 Rothschild zürafası elektrik tellerine takılarak öldü

The Standard gazetesinin haberine göre, Soysambu Koruma Alanı'nda uygun yükseklikte çekilmeyen elektrik hattı, zürafaların hayatını tehdit ediyor.

Koruma alanında nesli tükenme tehlikesi altındaki 3 Rothschild zürafası, elektrik tellerine takılarak hayatını kaybetti.

Hayvanseverler, ölen zürafaların fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından ihmal nedeniyle yetkililere tepki gösterdi. 2019'dan beri aynı bölgede 11 zürafanın elektrik telleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

.⁦@KETRACO1⁩ ⁦@kwskenya⁩ These distressing photos of endangered Rothschilds giraffe killed on power line in Soysambu today have troubled people around t/ world. No delay. Pls take urgent action. Giraffes are endangered - ⁦@IUCN⁩ ⁦@StateHouseKenya⁩ Asante pic.twitter.com/YKsU9TDXXU — Dr. Paula Kahumbu (@paulakahumbu) February 21, 2021

​Kenya Elektrik Şirketi, olaydan derin üzüntü duyduğunu, koruma alanındaki elektrik hatlarında tadilat çalışmasının başlayacağını açıkladı.

Nesli tükenmekte olan Rothschild zürafalarından, çoğu Kenya ve Uganda'da olmak üzere sadece 670 tane kaldığı belirtiliyor. Bunlardan yüzde 60'ının Kenya'da yüzde 40'ının ise Uganda'da olduğu biliniyor.