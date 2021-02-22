Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda İtalyan büyükelçi hayatını kaybetti

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda İtalya Büyükelçisi Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin öldüğünü bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İtalya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin ölümünü derin bir üzüntüyle doğrulamaktayız" ifadeleri kullanıldı.

#BREAKING: MFA of Italy confirmed that, ambassador to Democratic Republic of the Congo killed in attack on UN convoy. pic.twitter.com/19vBJXAX48 — Predator (@PredatorGeo) February 22, 2021

​Açıklamada saldırının, Büyükelçi Attanasio ve İtalyan jandarmasından bir askerin, BM'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde istikrar sağlama misyonu olan MONUSCO konvoyunda bir arabada seyahat ederken yaşandığı belirtildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de BM konvoyuna yönelik saldırıda, konvoydakilerin kaçırılmaya çalışıldığı bilgisi yer aldı.