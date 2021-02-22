Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Başağa: Suikast girişimi planlı bir eylemdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Başağa, kendisine yönelik suikast girişimine ilişkin, "Saldırı kesinlikle tesadüf değil, planlı bir eylemdi" değerlendirmesinde bulundu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, dün başkent Trablus'un batısındaki Cenzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giderken konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Cenzur'a vardıklarında zırhlı bir pikabın ateş açarak konvoydaki araçları taciz etmeye başladığını belirten Başağa, "Saldırı kesinlikle tesadüf değil, planlı bir eylemdi" ifadelerini kullandı.

Başağa, özel korumasının, söz konusu aracı konvoydan uzaklaştırmaya çalışmasıyla kovalamaca başladığını, sonunda pikabın devrildiğini, özel korumasının da yaralandığını aktardı.

Bakan Başağa, saldırganlardan birinin öldüğünü, diğer 2'sinin yakalandığını kaydederken, daha fazla ayrıntı vermedi.

UMH İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başağa'nın 21 Şubat'ta yerel saatle 15.00 (TSİ 16.00) civarında Trablus'un batısındaki Cenzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giderken, seyir halindeki konvoyuna ağır silahlı bir pikaptan makineli silahlarla ateş açıldığı bildirilmişti.