Kongo'da İtalyan elçinin öldürüldüğü saldırıdan sorumlu tutulan Ruanda kökenli milisler suçlamaları reddetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna saldırılması ve İtalya'nın Kongo Büyükelçisi, koruması ile BM çalışanı şoförün öldürülmesinden sorumlu tutulan Ruanda'nın Kurtuluşu için Demokratik Güçler (FDLR) örgütünden yalanlama geldi.

KDC İçişleri Bakanlığı'nın 43 yaşındaki evli ve üç çocuk babası İtalyan Büyükelçi Luca Attanasio'nun öldüğü saldırıyla ilgili bölgede etkin FDLR'yi suçlamasının ardından, örgüt saldırıyı 'alçakça suikast' diye niteleyen bir açıklama yaptı.

DR Congo government says attack in which Italian envoy Luca Attanasio was killed today morning, was conducted by Rwandan FDLR rebels pic.twitter.com/VerHPAD2gv — Calvin Mutsinzi (@CalvinMutsinzi) February 23, 2021

Açıklamada acele suçlamalarda bulunulmaması istenerek "FDLR saldırıya hiçbir şekilde müdahil olmadığını beyan eder" denildi.

FDLR, BM'nin 1994 Ruanda Soykırımı'nı işlemekle itham ettiği Ruandalı yetkililer ve milisler tarafından kuruldu. Bu Hutu milisleri, Kongo'nun doğusunda faaliyet gösteren 120 silahlı örgütten biri. Kongo'nun Ruanda ve Uganda sınırında bulunan ulusal doğal park bölgesinde çok sayıda silahlı grup aktif.

KDC devlet başkanlığından pazartesi günkü saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, 6 silahlı erkeğin Goma'nın kuzeyindeki yolda iki araçtan oluşan konvoyu durduğu, konvoydaki 7 kişiyi dışarı çıkarıp kaçırmaya çalışırken sürücü Mustapha Milambo'yu öldürdüğü aktarıldı.

Askerlerle ulusal doğal park güvenlikçilerinin silahlı grubun peşine düşmesiyle çatışma çıktığı, grubun yakın mesafeden ateş açması sonucu vurulan 30 yaşındaki İtalyan koruma Vittorio Iacovacci'nin olay yerinde ve karnından vurulan Büyükelçi Luca Attanasio'nun bir saat sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Kong'daki saldırıda öldürülen büyükelçi Luca Attanasio henüz 44 yaşındaydı ve 3 yılı aşkındır bu ülkede görevdeydi. Güvenliğini sağlayan asker (carabiniere) Vittorio Iacovazzi ise 30 yaşındaydı! Saldırıda üçüncü bir kişinin (şoför) de öldüğü öne belirtiliyor pic.twitter.com/qi16Akl8mt — Esma Çakır (@EsmaCakirRoma) February 22, 2021

Bölgedeki çatışmaların haritasını çıkaran Kivu Güvenlik Takipçisi girişiminden Pierre Boisselet, saldırının FDLR'nin işi olması ihtimalinin dışlanamayacağını, ancak hükümetin henüz bununla ilgili kanıt sunamadığını söyledi.

Aynı noktada 2018'de iki İngiliz turist FDLR tarafından kaçırılıp günler sonra serbest bırakılmıştı.