Nijerya'da yatılı okul baskını: Kaçırılan 27'si öğrenci 42 kişi serbest bırakıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin bir yatılı okula düzenlediği saldırıda yüzlerce kız öğrencinin kaçırıldığı belirtilmişti.

Nijer eyaletnde yaşanan olayda, vali tarafından yapılan açıklamada kaçırılan 27'si öğrenci 42 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Zamfara eyaleti 5 yıldır, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019 iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.