Güney Afrika'da İsrail destekçisi ifadeler kullanan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na özür dileme emri

Soruşturmayı yürüten Yargı Etiği Komitesi'nden yapılan açıklamada, inceleme neticesinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Mogoeng Mogoeng'in siyasete karışarak komitenin mesleki ahlak kurallarını çiğnediğine hükmedildiği ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın hem İsrail destekçisi açıklamalarının hem de gelen tepkilere verdiği cevapların 'arsızca bir meydan okuma' olduğuna işaret edilen açıklamada, Mogoeng'ın hem sözlerini geri almak hem de özür dilemek zorunda olduğu kaydedildi.

Mogoeng'a kararı uygulaması için 10 gün süre verildi.

BREAKING: The South African Chief Justice Mogoeng Mogoeng, has been found guilty of misconduct and ordered to apologise for remarks he made in support of Israel in a webinar with the Jerusalem Post. pic.twitter.com/Y9V2azSWCR — Afro-Palestine Forum (Afropal) (@AfroPal_Forum) March 4, 2021

Soruşturma, sivil toplum örgütü Africa4Palestine'ın (eski adıyla BDS South Africa) yaptığı şikayet üzerine başlatılmıştı.

'Özür dilemeyeceğim'

Haziran 2020'de İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin görüntülü konferansına katılan Mogoeng, "Hristiyan olarak İsrail'i sevmek ve Kudüs'ün huzuru için dua etmek zorundayım. Bir Hristiyan olarak, İsrail'e karşı sevgi göstermek ve dua etmekten başka bir şey yapamam çünkü İsrail'e karşı benim ve milletim tarafından sergilenecek nefret ancak benzeri görülmemiş lanetlerin üzerimize gelmesine yol açacak" görüşlerini dile getirmişti.

İfadeleri tüm ülkede tepkilere yol açan Mogoeng, bunlara cevap olarak ise "Özür dilemem ya da sözlerimi geri almam için 50 milyon kişi önümüzdeki 10 yıl boyunca her gün yürüyüş düzenlese yine de bunu yapmayacağım" demişti.

The @MYANC, South Africa’s governing political party, has called on the speaker of the parliament to censure Chief Justice Mogoeng Mogoeng over his expression of support for #Israel in a webinar hosted this week by The @Jerusalem_Post.https://t.co/4dAwFmV8zG — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 26, 2020

Mogoeng'ın karar sonrası nasıl tavır takınacağı merak ediliyor.