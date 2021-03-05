DSÖ: Ebola'nın Gine komşularına sıçrama riski 'çok yüksek'

Gine’de Ebola salgını ilan edilmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, virüsün ülkenin komşularına yayılma riskinin 'çok yüksek' seviyede olduğunu ve bu ülkelerden çoğunun aşılama kampanyalarına hazırlıklı olmadığını açıkladı.

Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) hızla yayılmaya devam ederken Afrika'da Ebola yeniden patak verdi. 2016’dan bu yana ilk kez Ebola salgını nedeniyle 4 ölüm kaydedildi.

DSÖ Gine temsilcisi Georges Alfred Ki-Zerbo, çevrimiçi toplantıda yaptığı açıklamada, şu ana kadar 18 kişide Ebola görüldüğünü söyledi.

Şimdiye kadar 1604 kişinin ise Ebola'ya karşı aşılandığını belirten Ki-Zerbo, virüsün komşu ülkere bulaşma riskinin de 'çok yüksek' olduğunu kaydetti.

Toplantıda yetkililer, Senegal, Gine-Bissau, Mali, Fildişi Sahili, Sierra Leone ve Liberya gibi ülkelerin salgına hazırlıklı olmadığına dikkat çekti.

DSÖ Bölgesel Acil Durum Direktörü Abdou Salam Gueye, "Gine'ye altı komşu ülke var ve biz bir hazırlık durumu değerlendirmesi yaptık. Ülkelerden ikisi hazır değil ve biri sınırda ve aşağı yukarı hazır üç ülke var" dedi.

Komşu ülkelerden hiçbirinin gerekli olması halinde Ebola aşılarına başlamaya tam olarak hazır durumda olmadığını ve önleyici olarak aşılamaya başlamak için de yeterli dozda aşının bulunmadığını söyleyen Gueye, "Ancak bu komşu ülkeler salgını kontrol altına almak için sınır ötesi işbirliği ve koordinasyon konusunda anlaştılar" diye konuştu.

Batı Afrika'da bulunan Gine'nin sınır komşuları arasında Senegal, Mali, Fildişi Sahili, Liberya, Sierra Leone ve Gine Bissau yer alıyor.

Öte yandan, Kongo'da da son Ebola salgınında enfekte olmuş bir adamla evli olan kadında 1 Şubat tarihinde Ebola tespit edildiği ve kadının 3 Şubat'ta hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Ebola aşılarının, bazı Kovid-19 aşıları gibi, ultra soğuk depolama sistemlerinde saklanması gerekiyor. Bu da ülkeler için lojistik sorunlara neden oluyor.

13 Şubat'ta yeniden salgın ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütünün, 18 Kasım 2020'de, KDC'deki 11'inci dalga ebola salgınının sona erdiğini duyurmasının ardından, virüs 7 Şubat'ta ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinin Biena bölgesinde tespit edilmişti. 2016’dan bu yana ilk kez Ebola salgını nedeniyle 4 ölüm kaydedilen Gine'de, 13 Şubat'ta 'Ebola salgını' ilan edilmişti.

DSÖ, ülkeye 100 uzman ve 11 bin doz aşı göndermişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Gine'nin yanı sıra ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) de yeniden ortaya çıkan ebola salgını ile mücadele için 15 milyon dolarlık destek vereceğini duyurmuştu.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.