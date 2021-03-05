Mogadişu'da işlek bir lokantanın önünde şiddetli patlama

Mogadişu'daki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Hamar Jajab ilçesindeki 'Lul Yemeni' adındaki lokantanın önünde patlama meydana geldi.

Görgü şahitleri, bölgeden yoğun dumanın yükseldiğini belirtti.

Lokanta, Mogadişu Limanı'na yakın bir konumda bulunurken, patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Aynı lokantanın önünde 2020 yılında bir intihar bombacısı kendini patlatmış, olayda can kayıpları yaşanmıştı.

This was very heavy explosion, captured this video at least 4 km away from the location of explosion pic.twitter.com/T5buxjllfa — Mogadishu Updates (@MogadishuUpdate) March 5, 2021

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#BREAKING: Huge car bomb blast targeted a busy restaurant in the capital #Mogadishu on Friday. Paramedics at the scene says there are many casualties pic.twitter.com/CRFn4tR1QR — Arlaadi News (@ArlaadiNewsA) March 5, 2021

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