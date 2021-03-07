Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinde 4 büyük patlama

Ulusal basındaki haberlere göre, Ekvator Ginesi'nin ekonomi merkezi Bata'da nedeni henüz belirlenemeyen 4 büyük patlama gerçekleşti.

AA'nın haberine göre, patlamalar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olayın ardından şehirde telefon hatları ve internetin kesildiği belirtildi.