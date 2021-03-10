Eş Şebab, BM ve Afrika Birliğinin Somali'deki ofislerine havan saldırısı düzenledi

Somali'de, Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği Barışı Koruma Misyonunun (AMİSOM) bulunduğu bölgeye, terör örgütü Eş-Şebab tarafından havan topu ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bölgeye en az 3 havan topu isabet etti.

BM ve AMİSOM ofislerinin bulunduğu bölgeye düzenlenen havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı.

BM Somali Özel Temsilcisi James Swan, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Eş-Şebab'ın saldırısını kınayarak, "Bu şiddet olaylarına rağmen Somali'nin uluslararası ortakları, halkı desteklemeye ve ülkenin kalkınmasına destek vermeye kararlıdır." ifadesini kullandı.

Saldırıyı, terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.