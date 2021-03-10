Zimbabve, Rus Sputnik V aşısının kullanımını onayladı

Zimbabve Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke makamlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve aralarında Rus Sputnik V’nin de bulunduğu dört aşıyı tescil ettikleri bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yayınlanan açıklamasında, “Zimbabve İlaç Denetleme Kurumu, Sinopharm, Sinovac (Çin), Covaxin (Hindistan) ve Sputnik V (Rusya) olmak üzere dört aşı için acil kullanım izni verdi” ifadelerine yer verildi.

Daha önce, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile İtalyan Adienne Pharma&Biotech şirketinin Sputnik V aşısının İtalya'da üretimini öngören bir anlaşma imzalamıştı. Sputnik V’nin İtalya'daki üretiminin temmuz ayında başlaması ve yıl sonuna kadar 10 milyon doz aşı üretilmesi öngörülüyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı