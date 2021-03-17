Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğü açıklandı

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, 2 haftadır nerede olduğu bilinmeyen Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğünü açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, 2 haftadır nerede olduğu bilinmeyen Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğünü açıkladı.
Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, 2 haftadır nerede olduğu bilinmeyen Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğünü açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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