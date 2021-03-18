Tanzanya tarihinde başkanlık koltuğuna ilk kez bir kadın oturacak

Tanzanya tarihinde görev başında ilk kez devlet başkanı hayatını kaybederken, anayasaya göre başkanın ölmesi halinde yerine devlet başkanı yardımcısının geçmesi gerekiyor.

Anayasanın 37'nci maddesi uyarınca, devlet başkanının koltuğu ölüm dahil herhangi bir nedenle boş kalması halinde yerine başkan yardımcısı, onun yokluğunda ise meclis başkanı geçiyor.

Başkan Yardımcısı Samia Suluhu Hassan'ın, 4 yıl sonra yapılacak seçime kadar Tanzanya'nın yeni devlet başkanı olması beklenirken, hükümetin farklı bir yol izleyip izlemeyeceği henüz bilinmiyor.

Hassan, Tanzanya'nın altıncı ve Zanzibar adası kökenli ikinci devlet başkanı olacak.

Hayatı ve siyasete girişi

Ocak 1960'da Tanzanya'ya bağlı özerk adalar olan Zanzibar'da doğan Hassan,1986'da Kalkınma Yönetimi Enstitüsünde kamu yönetiminde lisans, 1992-1994 arasında Manchester Üniversitesinde ekonomi alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

İlk olarak 2000'de siyasete girmeye karar veren Hassan, Zanzibar Temsilciler Meclisine özel üye seçildi ve Zanzibar Başkan Amani Karume tarafından bakan olarak atandı.

2010'daki seçimlerde Tanzanya Ulusal Meclisi'ne milletvekili olarak giren Hassan, bu dönemde Devlet Başkanı Jakaya Kikwete tarafından Birlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı.

Hassan, 2014'te ülkenin yeni anayasasını hazırlamakla görevli Kurucu Meclis Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Başkan John Magufuli, 2015'te seçimlerinin ardından Hassan'ı ülke tarihindeki ilk kadın başkan yardımcısı olarak atamıştı.