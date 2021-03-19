Kamerun, Rus Sputnik V aşısının kullanımına onay verdi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Kamerun’un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının kullanımına onay verdiğini duyurdu.

RDIF’ten yapılan açıklamada, “RDIF, Kamerun Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın Rus Sputnik V aşısının koronavirüse karşı kullanılmasına onay verdiğini duyuruyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Rus Sputnik V aşısının toplam nüfusu 1.4 milyardan fazla olan 53 ülkede onaylandığına vurgu yapıldı.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.