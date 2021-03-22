Kongo'da muhalif lider seçimlerden bir gün sonra koronavirüsten öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi dün başladı. Yaklaşık 2.5 milyon seçmen, mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'nun da yer aldığı 7 aday arasından yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına giderken, ülkede internet ve sosyal medyaya erişim engeli konuldu.

Ambulansta hayatını kaybetti

Muhalefet adayı Guy Brice Parfait Kolelas, iki gün önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını öğrendiğini açıkladı. Kolelas, ulusal basında yayımlanan bir video görüntüsünde hasta yatağında, "Değişim için gidin oy verin. Ben, hayatta kalmak için mücadele ediyorum, siz de değişim için mücadele edin" ifadesini kullandı.

​Kolelas'ın kampanya direktörü Christian Cyr Rodrigue Mayanda, 61 yaşındaki muhalefet liderinin tedavi görmek üzere Fransa'ya götürülürken dün gece ambulans uçakta hayatını kaybettiğini söyledi.

Nguesso'nun en önemli rakibiydi

Seçimlerde 36 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso'nun yeniden seçimleri kazanacağı tahmin ediliyordu. Ancak hayatını kaybeden Kolelas, Nguesso'nun en önemli rakibi olarak görülüyordu.

Afrika'da en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan liderlerden 77 yaşındaki Nguesso, 24 Ocak'ta adaylığını açıklamıştı.

Nguesso, 5 milyon nüfuslu ülkede, son olarak 2016'da gerçekleştirilen seçimde oyların yüzde 60'ını alarak 5 yıllığına göreve gelmişti.

Kongo'da şimdiye kadar 130 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, vaka görülen kişi sayısı ise 9 bin.