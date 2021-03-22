Kenya'da selfie çeken kişi, bulunduğu sandalı alabora etti: 5 kişi öldü

Kisumu şehrinin Arongo sahilinde, göle açılan 8 kişilik bir grubun bindiği sandal alabora oldu.
Five die after boat capsizes in Kisumu; police say accident happened when one tried to take a selfie https://t.co/s3nd4DULcc pic.twitter.com/PR8BZ9cQhF— NTV Kenya (@ntvkenya) March 21, 2021
Yerel yetkililer, gruptan bir kişinin selfie çekmeye çalışırken sandalın alabora olmasına yol açtığını, kaza sonrası 3 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Şimdiye kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, sandaldakilerin can yeleği giymediği bilgisi paylaşıldı.
Sandalda bulunanlardan 6'sının Nairobi'den Kisumu şehrine, yakınlarının cenaze törenine katılmak için geldiği belirtildi.
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