'Mısır, Trablus’taki büyükelçiliğini açmak için görüşmelere başladı'

Fransa'nın ardından Mısır da Libya’nın başkenti Trablus’taki büyükelçiliğini yeniden açmak ve ilişkileri yeniden tesis etmek için görüşmelere başladı.

Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Dubai merkezli Al Arabiya televizyonu, Mısır’ın Trablus’taki büyükelçiliğini yeniden açmak için Libya’da yeni göreve başlayan yetkililere görüşmelere başladığını aktardı.

Yer basına dayandırılan habere göre Mısırlı bir heyet, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmek amacıyla yeni yetkilileriyle görüşmek üzere dün başkent Trablus'a geldi.

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Geçici yönetimin başbakanlığına seçilen Abdulhamid Dibeybe de Libya parlamentosundan güven oyu almadan önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi’yle görüşmek üzere Kahire’ye gitmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dün yaptığı açıklamada, Paris'in yeni yetkililere desteğini göstermek için gelecek pazartesi günü Trablus'taki büyükelçiliğini yeniden açacağını söylemişti.