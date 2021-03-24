'Mısır, Trablus’taki büyükelçiliğini açmak için görüşmelere başladı'

Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Dubai merkezli Al Arabiya televizyonu, Mısır’ın Trablus’taki büyükelçiliğini yeniden açmak için Libya’da yeni göreve başlayan yetkililere görüşmelere başladığını aktardı.
Yer basına dayandırılan habere göre Mısırlı bir heyet, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmek amacıyla yeni yetkilileriyle görüşmek üzere dün başkent Trablus'a geldi.
مصادر #العربية : مشاورات مصرية ـ ليبية للاتفاق على إعادة فتح سفارة #القاهرة في #طرابلس https://t.co/9XthvqErmH #العربية— العربية مصر (@AlArabiya_EGY) March 23, 2021
Geçici yönetimin başbakanlığına seçilen Abdulhamid Dibeybe de Libya parlamentosundan güven oyu almadan önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi’yle görüşmek üzere Kahire’ye gitmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dün yaptığı açıklamada, Paris'in yeni yetkililere desteğini göstermek için gelecek pazartesi günü Trablus'taki büyükelçiliğini yeniden açacağını söylemişti.
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