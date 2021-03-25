Somali'de BM ve Afrika Birliği merkez binalarının bulunduğu kampa saldırı: 3 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da içerisinde Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği merkez binalarının yer aldığı Halane Kampı'na yapılan havan topu saldırısında en az 3 sivil hayatını kaybetti.

Somali'de Dharkinley Bölge Polisi yetkililerinden Abdi Yusuf, Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği merkezlerinin bulunduğu Halane Kampı'na havan toplarıyla saldırı düzenlendiğini belirtti.

Yusuf, havan toplarının kampın çevresindeki evlere isabet etmesi sonucu en az 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Son bir ayda ikinci kez hedef alınan kamp, İngiltere ve ABD gibi ülkelerin diplomatik temsilciliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Saldırıyı El Şebab üstlendi.