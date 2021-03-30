Tanzanya polisi: Magufuli'nin cenaze töreninde 45 kişi öldü

Tanzanya'da hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı John Pombe Magufuli için 21 Mart’ta Darüsselam kentindeki Uhuru Stadyumu'nda düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşanmıştı. Bugün polis tarafından yapılan açıklamada, Magufuli'nin cenazesini görmek isteyen insanların stadyuma akın etmesi sonucu yaşanan izdihamda toplam 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
45 people died in stampede to view Magufuli's body, Tanzania police say https://t.co/Su2mJxV6el pic.twitter.com/qNQlHxFS3z— Nation Africa (@NationAfrica) March 30, 2021
Açıklamada, 37 kişinin ise yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.
'Resmi olmayan giriş noktaları kullanıldı'
Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Magufuli, 17 Mart’ta kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatı kaybetmişti. Magufuli'nin cenazesi 26 Mart’ta Chato’da defnedilmişti.
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