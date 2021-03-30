Tanzanya polisi: Magufuli'nin cenaze töreninde 45 kişi öldü

Tanzanya'da hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı John Pombe Magufuli için 21 Mart’ta Darüsselam kentindeki Uhuru Stadyumu'nda düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşanmıştı. Bugün polis tarafından yapılan açıklamada, Magufuli'nin cenazesini görmek isteyen insanların stadyuma akın etmesi sonucu yaşanan izdihamda toplam 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

45 people died in stampede to view Magufuli's body, Tanzania police say https://t.co/Su2mJxV6el pic.twitter.com/qNQlHxFS3z — Nation Africa (@NationAfrica) March 30, 2021

​Açıklamada, 37 kişinin ise yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.

'Resmi olmayan giriş noktaları kullanıldı'

Darüsselam özel polis bölgesi komutanı Lazaro Mambosasa yaptığı açıklamada, "İnsanlar, ölen liderlerine sevgilerini sunmak için stadyuma gittiler. Ancak çok fazla kalabalık olduğu için bazıları acele etti ve içeri girmek için resmi olmayan giriş noktalarını kullandı” dedi.

Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Magufuli, 17 Mart’ta kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatı kaybetmişti. Magufuli'nin cenazesi 26 Mart’ta Chato’da defnedilmişti.