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    Mozambik - IŞİD

    IŞİD, Mozambik'in Palma kasabasını ele geçirdiğini duyurdu:Yüzlerce kişi hayatını kaybetti, 10 bin kişi tahliye bekliyor

    © İHA / LUIS MIGUEL FONSECA
    Afrika
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    IŞİD, Güney Afrika'da yer alan Mozambik'in Palma kasabasını ele geçirdiğini duyurdu. Kaçmaya çalışanların bir kısmı da dahil olmak üzere yüzlerce kişi hayatını kaybetti. 60 milyar dolarlık uluslararası doğalgaz projelerinin lojistik merkezi olan Palma, geçen hafta dört gün boyunca devam eden saldırılarla hedef alınmıştı.

    Mozambik'in kuzeyine 2017'den beri saldırı düzenleyen IŞİD ve IŞİD bağlantılı cihatçı militanlar bu kez de Palma kasabasını hedef aldı. Çarşamba günü saldırıya uğrayan ve çatışmalar çıkan kasabada, yüzlerce kişi hayatını kaybetti. 

    AFP'nin IŞİD yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre, bölgeden kaçmaya çalışanların bir kısmı da dahil olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetti, onlarcası ise kayıp.

    IŞİD dün Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Palma'yı ele geçirdiğini, 55 güvenlik görevlisi ve Hristiyanlar dahil onlarca kişiyi öldürdüğünü, bina ve araçlara ise el koyduğunu açıkladı. 

    Hükümet, düzinelerce kişinin öldürüldüğünü açıkladı. 7 kişinin ise sığındıkları bir otelin tahliyesi sırasında IŞİD militanları tarafından pusuya düşürülerek öldürüldüğünü belirtildi. 

    'Cadde ve sahiller ceset dolu'

    Görgü tanıkları IŞİD'li militanların kasabaya yayılmadan önce bankaları ve karakolları hedef aldıklarını söyledi. African News'in haberine göre, kasabanın birçok caddesinde ve sahillerde onlarca çocuk ve yetişkin cesetleri bulunuyor. 

    Hayatta kalanların birçoğu ise 180 kilometre güneydeki Mueda'ya sığınmak için ormandan günlerce yürüdüklerini söyledi. Mueda'da ismini vermek istemeyen bir kişi, "Birçok insan yorgun düştü. Özellikle yaşlılar ve çocuklar yürümeye devam edemediler" dedi. 

    Bölgedeki kaynaklar, dün binlerce kişi teknelerle yaklaşık 250 kilometre güneydeki eyaletin başkenti olan Pemba'ya gittiğini bildirdi. Yardım kuruluşlarına göre, 10.000 kişi hala tahliye edilmeyi bekliyor.

    IŞİD, Mozambik'in Palma kasabasını ele geçirdiğini duyurdu
    © Fotoğraf : Google Maps
    IŞİD, Mozambik'in Palma kasabasını ele geçirdiğini duyurdu

    AFP, saldırının, güvenli olmaması nedeniyle aylardır karayoluyla ulaşılamayan en uzak kuzey sahil kasabasına büyük bir gıda sevkiyatının gelmesinden kısa bir süre sonra başladığını bildirdi. Mozambik'in isyanla mücadelesine yardım eden özel bir askeri şirketin sahibi Lionel Dyck, BBC'ye yaptığı açıklamada, gıda kamyonu sürücülerinin saldırı sırasında kafalarının kesildiğini söyledi.

    Palma ve çevresindeki bölgelerde faaliyet gösteren bir özel güvenlik firmasının sahibi Guardian'a yaptığı açıklamada, "Şimdi asıl soru, bunun olmasına nasıl izin verildiğidir? Bu nasıl mümkün oldu? İsyancıların hükümetten daha iyi istihbarata sahip oldukları açık" dedi. 

    İngiltere'de yayın yapan Times gazetesi saldırıda bir İngiliz vatandaşının da hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Doğalgaz projeleri için lojistik merkezi

    ​Palma, 60 milyar dolarlık uluslararası doğalgaz projeleri için bir lojistik merkezi. Fransız Total şirketinin milyon dolarlık enerji yatırımı yaptığı bölgeden sadece 10 km uzaklıkta. Bölgeden kaçan bazı kişilerin buradaki gaz fabrikasına da sığındıkları öğrenildi. Total tarafından yapılan açıklamada, "Palma'dan kurtarılan önemli sayıda sivil, insani ve lojistik destek alabilecekleri Afungi bölgesine naklediliyor" denildi. 

    Fransa’nın son dönemde zengin enerji rezervlerine sahip Mozambik Kanalı’na ilgisinin arttığı da biliniyor.

    Geçen sene de Mozambik’in kuzeyindeki stratejik limanlardan Mocimboa da Praia IŞİD tarafından ele geçirilmişti. Total, 2019 Temmuzda bölgeye finansal büyüklüğü 20 milyar olan Afrika’daki en büyük yatırımını gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Bölgenin açık deniz doğal gaz rezervlerine yakın bulunması nedeniyle uzun süredir IŞİD'in hedefinde olduğu belirtilmişti. 

    Portekiz, Mozambik ordusunu IŞİD'e karşı eğitmek için 60 asker gönderiyor

    IŞİD'in üstlendiği ve birçok kişinin ölümüne sebep olan saldırıların ardından Portekiz'den yapılan açıklamada 60 askerin Mozambik'e gönderileceği belirtildi.

    Lusa ajansının haberinde, askerlerin Mozambik ordusuna eğitim ve destek vereceği aktarıldı. Portekiz Dışişleri Bakanı Santos Silva, "Yaklaşık 60 Portekiz askeri, önümüzdeki haftalarda Mozambik'e gitmek üzere hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

    Mozambik'te IŞİD saldırıları nedeniyle bugüne kadar 2.500'den fazla kişi hayatını kaybetti, 700 binden fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Geçen sene Britanya merkezli yardım kuruluşu Save the Children'a konuşan anneler, en küçüğü 11 yaşındaki evlatlarının cihatçı militanlar tarafından kafalarının kesilmesine tanıklıklarını anlatmışlardı. 

     

    Etiketler:
    Total, Afrika, Saldırı, Doğalgaz, Mozambik, IŞİD
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