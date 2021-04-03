'Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalarda yaklaşık 2 bin kişi öldü'

Etiyopya'nın Tigray eyaletinde kasım 2020'den bu yana hükümet güçleri ve isyancılar arasında süren çatışmalarda yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Belçika'nın Ghent Üniversitesindeki araştırmacılar, çatışmanın başından bu yana sahadan aldıkları ve bölgeyi takip eden kuruşlardan edindikleri verileri "Tigray: İnsani Durum Atlası" başlıklı raporda birleştirdi.

Bölgede 151 katliamın yapıldığına işaret edilen raporda, hayatını kaybeden herkesin ismine tek tek yer verilerek interaktif haritalar üzerinde tüm çatışma alanları kayda geçirildi.

28 Mart itibarıyla can kaybı sayısının 1942 olarak kaydedildiği raporda, bunların yüzde 93'ünün erkek, yüzde 7'sinin kadın; yüzde 5'inin din adamı ve topluluk liderleri; yüzde 6'sının da 18 yaşından küçük kişiler olduğu ifade edildi.

Ölümlere kimlerin sebep olduğuna ilişkin soruşturmanın da yapıldığı raporda, Etiyopya askerleri ölümlerin yüzde 14'ünden, Eritre birlikleri yüzde 45'inden, Amhara mililsleri ise yüzde 5'inden sorumlu tutuldu. Görgü şahitlerinin yüzde 18'i hem Etiyopya hem de Eritre askerlerinin ölüme yol açtığını rapor etti.

Rapor, tecavüz, katliam ve zorla yerinden edilme gibi insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarının işlendiğine ilişkin iddiaların olduğu bölgeye dair somut rakamlar vermesinden ötürü ilk olma özelliği taşıyor.

Yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 5 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.