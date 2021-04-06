Nil kazanı kaynıyor: Etiyopya'nın Hedasi Barajı'yla ilgili üçlü müzakerelerden sonuç çıkmadı

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında krize yol açan Etiyopya'nın Rönesans (Hedasi) Barajı'yla ilgili Kinşasa'da yürütülen üçlü müzakerelerin ilerleme kaydedilemeden sona erdiğinin açıklanması, bölgedeki gerilimi tırmandırdı.

Afrika'nın can damarlarından Nil Nehri'ne Etiyopya'nın inşa ettiği Rönesans (Hedasi) Barajı'na nehrin geçtiği ülkelerin gösterdiği tepkiyle ilgili yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında krize yol açan Hedasi Barajı'yla ilgili Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da 3 Nisan'dan beri yürütülen müzakerelerin ilerleme kaydedilemeden sona erdiğinin açıklanması, bölgedeki gerilimi tırmandırdı.

Mısır ile Sudan üçlü müzakerelere halihazırdaki Afrika Birliği arabulucularının yanısıra AB, ABD ve BM'nin de dahil edilmesi teklifini sunmuştu. Mısır tarafı, Etiyopya'nın bu teklifi ve müzakerelerin yeniden başlaması dahil diğer önerileri reddettiğini söyledi.

Mısır tarafının açıklamasında "Bu pozisyonu alması, Etiyopya'nın iyi niyetle müzakere için siyasi iradesinin bulunmadığını bir kez daha gözler önüne serdi" denildi.

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık Mehdi de gazetecilere 'Etiyopya'nın bu tek taraflı eylemde ısrar etmesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu' söyledi.

Mehdi, "Müzakerelere yeni bir yaklaşım geliştirilmezse, Etiyopya'nın oldu bitti dayatması ve tüm bölge halklarını büyük bir tehlikeye atması için alan oluşur" uyarısında bulundu.

Reuters'e göre Etiyopya Su Bakanı Seleşi Bekele'ye gazeteciler ne e-posta ne de telefonla ulaşabildi.

Müzakereler sürerken, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kinşasa görüşmelerinin baraj ihtilafında anlaşmaya varmak için son fırsat olduğu açıklamasını yapmıştı. Şukri, Kinşasa'daki toplantıların uluslararası ortakların katılımıyla ciddi ve aktif müzakereler için yeni bir oturum başlatılmasını sağlaması gerektiğini sözlerine eklemişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi de geçen hafta yaptığı açıklamada Mısır'ın su kaynaklarının barajdan etkilenmesi durumunda 'bölgede akıl almaz bir istikrarsızlık' yaşanacağı uyarısını yapmıştı.