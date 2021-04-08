Cezayir, eylül ayında Sputnik V aşısı üretmeye başlayacak

Şimdiye dek 50 bin doz Sputnik V aşısı teslim alan Cezayir, Rus aşısını kendi topraklarında üretmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Cezayir basınına konu hakkında açıklamalarda bulunan Benbahmed, "Eylül ayına doğru Sputnik V aşısı üretmeye hazır olacağız. Bu proje, Rus fonu ve diğer ülkelerde Sputnik V aşısı üreten laboratuvarlar tarafından destekleniyor" dedi.

Rus aşısının devlet eczacılık ürünleri firması Saidal'la birlikte doğudaki Konstantin kentinde üretileceğini belirten Benbahmed, Saidal şirketinin aşı üretiminde dünya lideri konumunda bulunan Hindistan'daki bir laboratuvardan destek alacağını kaydetti.

Rusya tarafından sağlanan aşı üretim teknolojisinin transferi için üç komitenin çalışma yürüttüğüne dikkat çeken Benbahmed, Cezayir'in Afrika'daki halkların aşılanmasında pay ve sorumluluk sahibi olacağını vurguladı.

Daha önce Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ulusa sesleniş konuşmasında "Rus kardeşlerimizle, koronavirüs aşılarını üreteceğimiz konusunda anlaştık. İnşallah 6 ay sonra aşı, Cezayir'de üretilecek" demişti.