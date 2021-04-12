Boko Haram Nijerya'da BM yardım tesislerine saldırdı: 5 ölü

Nijerya'nın Borno eyaleti sınırındaki Damasak bölgesinde Boko Haram'ın BM yardım tesislerine saldırılar düzenlediği öğrenildi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Anadolu ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, yaptığı açıklamada, saldırılarda 3 yardım tesisinin hedef alındığını söyledi.

Kallon, saldırıyı kınayarak, 10 yıldan uzun süredir ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki yardım görevlileri ve tesislerin örgütün saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Saldırılar nedeniyle bölgedeki insani yardım görevlilerinin azaltılacağını aktaran Kallon, bu azaltmanın bölgedekikaydetti.

Kallon, tüm silahlı grupların insani yardım operasyonları ve yardım görevlilerine ilişkin uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.