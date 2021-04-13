Twitter CEO'su Dorsey kendi gidemese de şirketini götürüyor: Afrika'da ilk ofis için 11 iş ilanı

Facebook'un ardından bir diğer sosyal medya devi Twitter da Afrika'ya yelken açıyor. Koronavirüs nedeniyle henüz fiziki bir ofis açamayacak olsa da 11 kişi için iş ilanı veren şirket, giriş kapısı olarak Gana'yı tercih etti.

Twitter CEO'su Jack Dorsey, Afrika'ya taşınma planlarını koronavirüs nedeniyle yeniden gözden geçirmek zorunda kalsa da şirketini kıtaya taşıma kararı aldı.

Nijerya, Gana, Etiyopya ve Güney Afrika'ya 2019'daki ziyaretinde "Afrika geleceği belirleyecek" diyen Dorsey, Twitter'ın kıtadaki ilk ofisini Gana'da açmayı planladığını duyurdu ve şimdiden mühendislik, pazarlama ve iletişim uzmanı pozisyonlarında 11 iş ilanı verildi.

Twitter'dan yapılan açıklamada "Büyüme stratejimizle paralel olarak, Gana'da bir ekip oluşturduğumuzu duyurmaktan dolayı heyecanlıyız" denildi. Dorsey de dün yaptığı paylaşımda "Twitter artık Afrika'da da mevcut" ifadesini kullandı.

🇬🇭 Twitter is now present on the continent.



Thank you Ghana and @NAkufoAddo. #TwitterGhana https://t.co/tt7KR3kvDg — jack (@jack) April 12, 2021

​Koronavirüs nedeniyle işe alınacak bu kişiler evden çalışacak ama Twitter gelecekte fiziki bir ofis ortamı yaratma konusunda da çalışmalarını sürdürecek.

Gana'nın başkenti Akra merkezli Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi yetkililerinin 'taşınma' kararında etkili olduğunu vurgulayan Twitter'ın kıtaya giriş noktası olarak Gana'yı seçmesinin bir diğer sebebi ise 'ülkenin ifade özgürlüğü ve çevrimiçi ortamlardaki özgürlüğe verdiği destek.'

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo- Addo kararı 'muhteşem bir haber' nitelerken Twitter'la ortaklığın, ülkenin teknolojik sektörünün gelişimi açısından kritik önemde olduğunu söyledi.

The choice of Ghana as HQ for Twitter’s Africa operations is EXCELLENT news. Gov’t and Ghanaians welcome very much this announcement and the confidence reposed in our country. 1/3 #TwitterInGhana #TwitterGhana https://t.co/HdCqFgXK0x — Nana Akufo-Addo (@NAkufoAddo) April 12, 2021

​Bir diğer sosyal medya devi olan Facebook'un da Gana'nın komşusu Nijerya dahil olmak üzere Afrika'nın birçok noktasında ofisi var.