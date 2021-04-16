BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 150 kişi açlık nedeniyle yaşamını yitirdi

Yerel basındaki habere göre, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM tarafından düzenlenen kapalı oturumda, Tigray'da insani krizin ciddi anlamda derinleştiğini belirtti.
#BREAKING UN says humanitarian situation in Ethiopia's Tigray region has worsened pic.twitter.com/sUkPxh9AjF— AFP News Agency (@AFP) April 15, 2021
Lowcock, "Bu sabah Mekelle'nin güneyinde 150 kişinin açlıktan öldüğüne ilişkin bilgi aldım" ifadesini kullandı.
Bölgeye insani yardımın ulaştırılmasına Eritre askerlerinin engel olduğunu belirten Lowcock, bu hafta başında 4 kişinin açlıktan öldüğüne dair ilk raporu aldıklarını ve rapora göre durumun kritik seviyeye yükseldiğini kaydetti.
Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), Etiyopya'nın Tigray bölgesinin 'felaket seviyesinde' gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.
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