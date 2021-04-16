Güney Afrika'da kuş gribi salgını: 3 ülke alarma geçti

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Güney Afrika Kümes Hayvancılığı Derneği'nin bir tavuk çiftliğindeki 300 canlının kuş gribinden öldüğünü açıklaması sonrası komşu ülkeler alarma geçti.

An outbreak of avian influenza (bird flu) has hit South Africa. Approximately 300 chickens died of the disease on a commercial chicken farm in the Ekurhuleni area of Gauteng province. In response, Botswana (see letter) and Namibia have banned poultry imports from South Africa. pic.twitter.com/4L9hmQzi5c — TheNewsHawks (@NewsHawksLive) April 16, 2021

Botsvana, Namibya ve Mozambik, Güney Afrika'dan tavuk, yumurta ve kuş tüyü gibi tüm kümes hayvancılığı ürünlerinin ithalatına yasak getirdi.

Salgının ortaya çıktığı Ekurhuleni şehrindeki çiftliğin karantinaya alındığı belirtildi.

Ülkede 2017'de de benzer bir salgın ortaya çıkmış, milyonlarca kuş itlaf edilmişti.