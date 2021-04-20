Libya’da petrol sevkiyatı durduruldu

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Tobruk'taki Harika Limanı'nda mücbir sebep durumundan dolayı 19 Nisan'dan itibaren ham petrol yükleme işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Merkez Bankası'nın Liman bütçesini harcamayı reddetmesinden dolayı ham petrol yükleme işlemlerinin askıya alındığı belirtildi.

Başta kendisine bağlı el-Halic el-Arabi Petrol Şirketi olmak üzere bazı şirketlerin borçlarında aşırı yığılma olduğuna işaret eden açıklamada, Merkez Bankası'nın aylar boyunca petrol sektörüne bütçelerinin kullanımını açmadığını böylece limanın mali ve teknik sorumluluklarını yerine getirme gücünü yitirdiği vurguladı.

Ayrıca açıklamada, bu durumdan dolayı ülkede ham petrol üretiminde günlük 280 bin varil düşüş olacağı kaydedildi.

Kurum açıklamasında, üretim ve ihracatın durmasından kaynaklanan hukuki sorumluluğun tamamının Merkez Bankası'na ait olduğunun altını çizildi.