Oğlunun doğum gününde çıplak oldukları fotoğraflarını paylaşan Ganalı oyuncuya hapis cezası

Gana'da oğlunun 7. yaş doğum gününde, çıplak oldukları bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Akuapem Poloo, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. ABD'li Rap yıldızı Cardi B de dahil bir çok kişi karara tepki gösterdi.

Ganalı oyuncu Akuapem Poloo, geçen sene haziran ayında, oğlunun yedinci yaş gününde paylaştığı fotoğraf nedeniyle 90 gün hapis cezası aldı.

Actress in Ghana who posed for naked photo with son on his seventh birthday is jailed https://t.co/rlpthLYTNX — Daily Mail Online (@MailOnline) April 20, 2021

​Orijinal adı Rosemond Brown olan oyuncuya, 'müstehcen materyaller yayınlamak', 'mahremiyeti zayıflatan aile içi şiddet' ve 'onura ve öz değere zarar verebilecek aile içi şiddet' suçlamaları yöneltildi.

'Sert bir ceza caydırıcı olacaktır'

Christiana Cann başkanlığındaki duruşmada Yargıç, Gana'da çocuk istismarındaki keskin artış ve müstehcen materyallerin yayınlanmasıyla ilgili endişelerini dile getirerek, "Hiç şüphe yok ki tecavüz, ve şiddet dışında, müstehcen materyallerin yayınlanması da artıyor" dedi.

Poloo'nun bekar bir ebevyn olduğunun ve olayla ilgili açıkça pişmanlığını dile getirmesinin de göz önünde bulundurulduğunu belirten Yargıç, "Söz konusu resmi göndermeden önce çocuktan izin istedi mi? Çocuğun hakkına saygı duydu mu? Hayır. Sert bir ceza caydırıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun avukatı Andy Vortia ise karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Cardi B: Sosyal medya yasağı veya sosyal hizmet cezası olabilirdi

Cezanın sosyal medyada yer almasının ardından tartışmalara Twitter'da 18 milyon takipçisi olan ABD'li rap yıldızı Cardi B de dahil oldu. Bir takipçisinin Poloo'nun fiziksel özelliklerini kendisine benzettiğine işaret ederek "İkizin oğluyla çıplak fotoğraf paylaştığı için 90 gün hapis cezası aldı. Bu konuda ne düşünüyorsun" sorusuna cevap veren rapçi, "Pek çok Amerikalının böyle fotoğraf çekimi yaptığını gördüm. Benim tarzım olmasa bile, cinsellikten çok doğallığı öne çıkarmaya çalıştığını düşünüyorum. Bence hapis cezası biraz sert. Belki sosyal medya yasağı veya sosyal hizmet cezası olabilirdi" diye cevap verdi.

I seen a lot of Americans do photoshoots like that .Even tho is not my style I don’t think she was going for sexual more going the natural idea.I think jail is a bit harsh .Maybe social media probation or community service. https://t.co/ncdwvggvFK — iamcardib (@iamcardib) April 17, 2021

​Öte yandan, Poloo hapisteyken oğlunun avukatı Vortia'nın yanında kaldığı öğrenildi.