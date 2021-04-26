Sisi: Mısır'da kimseyi siyasi görüşü nedeniyle hapse atmıyoruz

Alman gazetesi Die Welt'e konuşan Sisi, Mısır’da siyasi görüşleri nedeniyle hapiste olan kimsenin olmadığını vurgulayarak, “Herkesin eleştirme hakkı olmalı. Ancak o hak yapıcı olmalı, kışkırtıcı olmamalı” dedi.

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“İstikrar çok önemli, özellikle 100 milyonluk nüfusun yüzde 60’ı gençlerden oluşan Mısır gibi ülkeler için. Anayasal bir devlet istiyoruz, ancak darbeyi kışkırtmak tehlikelidir ve kabul edilemez” ifadelerini kullanan Sisi, Mısır gibi zor şartlardan geçen ülkelerde bile özgürlüklerin güvenlik adına kısıtlanmaması gerektiğini vurguladı.

“Her yıl en az bir milyon genç iş piyasasına giriyor. Bu işler nereden geliyor?” diye soran Mısırlı lider, güvenlik sağlanmadan bu iş fırsatları yaratılamaz, aksi takdirde bölgedeki başka ülkelerde olduğu gibi Mısır’da da kaosun yayılacağını belirtti.

"Avrupa, sanayiyi kurmamıza yardım etmedikçe, istihdam yaratılamaz. Avrupa her yasadışı göçmeni barındıramaz" diyen Sisi, 2016'dan itibaren kaçak göçmenlerin Avrupa'ya girmesini engellemeye başardıklarını belirterek, "Avrupa'nın güvenliğinin bundan etkilenmemesi bizim için önemliydi" diye vurguladı.

‘Göçü Avrupa’ya karşı şantaj olarak kullanmayı düşünmüyoruz bile’

Sisi, “Bu yasadışı göçü ancak güvenlik ve istikrar için uygun ortamın yaratılmasıyla durdurabiliriz. Bunun karşılığında Avrupa'dan bir şey istemiyoruz. Bu konuyu ekonomik ve siyasi bir şantaj olarak kullanmayı düşünmüyoruz bile" diye ekledi.

500 bini Suriye'den olmak üzere Irak, Yemen, Sudan, Libya, Etiyopya ve diğer Afrika ülkelerinden gelen 6 milyon mülteciyi barındırdıklarını ifade eden Sisi, "Bunların çoğu Mısır'ı bir geçiş noktası görüyor. Anca biz onların daha ileriye gitmelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

2011 ve 2013 yıllarında iki tane hükümeti devirmek için isyan eden halka karşı hiç kimsenin çıkamayacağını belirten Sisi, şöyle konuştu:

"Eğer yönetimle aynı fikirde olmazlarsa, üçüncü ve dördüncü kez de ayaklanırlar. Mısırlılar, sevmedikleri herhangi bir hükümeti görevden alma gücü ve iradesine sahipler.”

Mültecilerin Mısır'da misafir olduklarını, her vatandaş gibi muamele gördüklerini ifade eden Mısırlı lider, "Elimizden geleni onlara sunuyoruz. Buna koronavirüs aşıları da dahil. Mısır'da mülteci kamplarımız yok çünkü mülteciler Mısır toplumuna entegre olmuş durumda” dedi.

Mısır'daki siyasi tutsaklarla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin soruyu yanıtlayan Sisi, "Kimseyi siyasi görüşleri nedeniyle hapse atmıyoruz" ifadelerini kullandı ve şunu ekledi:

"Mahkemelerde herkese adaletin sağlanması için çok şey yapıyoruz. Bizim siyasi tutsaklarımız yok. Daha önce kaos vardı. Ancak şu an inşa ve istikrar için çalışıyoruz"