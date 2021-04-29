Sudan Dışişleri: Kızıldeniz'de Rus deniz üssü kurulmasını öngören anlaşma askıya alınmadı

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur Bulad, Kızıldeniz'de Rus donanmasına ait bir deniz üssü kurulması yönünde Moskova ile yapılan anlaşmanın askıya alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur Bulad, ülke kıyılarında Rus donanmasına ait bir deniz üssü kurulması yönünde Hartum ile Moskova arasında imzalanan anlaşmanın askıya alındığı iddialarına yanıt verdi.

Sputnik'e konuşan Bulad, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şu an Rusya Federasyonu ile askeri iş birliği konulu anlaşmanın askıya alınmasına dair resmi bir onayımız yok" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Hartum Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da iddiaların gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Daha önce Suudi Al Arabiya kanalına konuşan isimsiz bir kaynak, önceki yönetimle imzalanan ve Sudan kıyılarında bir Rus deniz üssü kurulmasını öngören anlaşmanın, parlamento, Sudan Egemenlik Konseyi ya da ülke hükümeti tarafından onaylanana kadar askıya alındığını ve Flamingo Körfezi'ne Rusya tarafından yapılacak herhangi bir konuşlanmanın da engelleneceğini öne sürmüştü.

Hartum ile Moskova arasında yapılan anlaşma geçen yılın kasım ayında duyurulmuştu.

Anlaşma kapsamında kurulacak deniz üssündeki maksimum personel sayısının 300 kişiyi geçmemesi ve aynı anda dörtten fazla Rus gemisinin demirlememesi kararlaştırılmıştı.