Aşı karşıtı Kenyalı doktor Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Kenya Katolik Doktorlar Derneği Başkanı Stephen Karanja, Kovid-19’a yakalanmasının ardından kaldırıldığı hastanede öldü.

Catholic doctors leader, who opposed vaccines, dies of Covid-19



Doctor Stephen Karanja, who strongly opposed the administration of coronavirus vaccines in the country, has died after contracting Covid-19. https://t.co/HFjzlpZhHU pic.twitter.com/MNsrYUtgKY — Nation Africa (@NationAfrica) April 30, 2021

​Aşılanmanın gereksiz olduğunu belirterek bunun yerine çeşitli ilaçların kullanılmasını tavsiye eden Karanja, Bill Gates gibi varlıklı kişilerin tüm dünyanın aşılanmasını istemesi ve aşı pasaportu çağrıları yapmasının başka amaçlara hizmet ettiğini ileri sürmüştü.

Aynı zamanda kürtaj karşıtlığıyla da tanınan doktor Karanja'nın ölümü sonrası çok sayıda Kenyalı sosyal medyadan baş sağlığı mesajları paylaştı.

Karanja, görüşleri yüzünden zaman zaman Katolik Kilisesi’nden de tepki alıyordu.

Şimdiye kadar 800 binden fazla aşının yapıldığı Kenya’da virüse yakalanan kişilerin sayısı 158 bini aşmış durumda.