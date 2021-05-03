Güney Afrika, Pfizer aşılarının ilk kısmını teslim aldı

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Twitter hesabından, OR Tambo Havalimanı'nda kargo uçaklarından indirilen Pfizer aşılarının fotoğrafını paylaştı.

Haziran sonuna kadar 4.5 milyon doz Pfizer aşısını teslim alacak olan ülke halen kıtada salgının en fazla görüldüğü yer.

The first batch of Pfizer vaccines

have landed at OR Tambo International Airport. pic.twitter.com/eOlrWWBkfl — Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) May 3, 2021

300 binden fazla kişi aşılandı

Güney Afrika, mutasyona karşı etkili olmadığı gerekçesiyle AstraZeneca aşılarını kullanmaktan vazgeçerek Johnson & Johnson aşılarını uygulamaya başlamıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şimdiye kadar 300 binden fazla kişi virüse karşı aşılandı.

Kovid-19 vakalarının 1 milyon 600 bine dayandığı Güney Afrika'da ölenlerin sayısı ise 54 bini aştı.