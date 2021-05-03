Güney Afrika'da aslanların kafeste yetiştirilmesi yasaklanıyor

Güney Afrika'da, kafeslerde aslan yetiştiriciliğinin yasaklanması ve aslanların ait oldukları doğaya salıverilmesi planlanıyor. Ülkede uzun süredir tartışılan konunun, hükümet ile aslan yetiştiricilerini karşı karşıya getireceği düşünülüyor.

Vahşi hayvanların kafeslerde tutulması konusunun tartışıldığı bir panel sonrasında Güney Afrika'da, aslanların kafeste tutulması yerine doğaya salınması gündeme geldi.

South Africa on Sunday revealed plans to ban the breeding of lions in captivity for trophy hunting or for tourists to pet, advocating a more "authentic" experience for visitors https://t.co/CYCHXRKL1W — AFP News Agency (@AFP) May 2, 2021

​Aslanların salıverilmesi yönündeki kararı savunanlar, ülkede turistlerin 'daha otantik' bir seyahat yapabileceğini öne sürüyor.

'Avlanma izni devam edecek'

Çevre Bakanı Barbara Creecy de, konuya ilişkin gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Aslanları kafeste tutarak evcilleştirmeyi durdurmalı ve bu durumu tersine çevirmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Creecy ayrıca, "Düzenlemelerimiz kapsamında ikonik türlerin yasal olarak avlanmasına izin verilmeye devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

Ülkede kısa bir süre önce gerçekleştirilen panelde, leopar, gergedan, fil ve aslan gibi hayvanların avlanma, alım-satım ve kafeslerde tutulması meseleleri görüşülmüştü.

Öte yandan uzun süredir tartışılan konuda yasaklama kararının, hükümet ile aslan yetiştiriciliği endüstrisini karşı karşıya getireceği tahmin ediliyor.