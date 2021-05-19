Ugandalı şarkıcı Vinka, sahnede kendisini taciz eden seyirciyi tekmeledi

Ugandalı şarkıcı Vinka, konser verdiği sırada kendisini taciz eden bir seyirciyi tekmeledi. O anlar kameralara yansırken Vinka, konserine ara vermeden devam etti.

'Vinka' olarak bilinen Ugandalı şarkıcı Veronica Luggya, 4 gün önce Güney Sudan'ın başkenti Juba'da konser verdiği sırada, vücuduna dokunan bir seyirciyi tekmeledi.

Kameraya yansıyan görüntülerde Vinka'nın kendisini korumak için söz konusu kişiye iki kere tekme attığı görülüyor. Görüntülerde, Vinka'nın özsavunma tekmesinin seyirciye isabet edip etmediği ise tam olarak anlaşılmıyor. Daha sonra sahnedeki bir erkeğin Vinka'yı uzaklaştırdığı, şarkıcının ise konserine kaldığı yerden devam ettiği görülüyor.

Vinka, olayla ilgili açıklama yapmazken, Twitter'da kendisine destek mesajı veren paylaşımları retweet ettiği görüldü.

Geçen ocak ayında doğum yapan Vinka, müzik hayatına 1 sene ara vermişti.

Ugandalı haber sitesi MBU'nun aktardığına göre, daha önce ülkedeki popüler kadın şarkıcılardan Winnie Nwagi, Pia Pounds ve Renah Nalumansi de sahnede taciz edildi ve sert tepki gösterdi.