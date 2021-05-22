Nijerya Genelkurmay Başkanı uçak kazasında öldü

Nijerya'da aralarında Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru'nun da bulunduğu 11 kişinin uçak kazasında öldüğü belirtildi. Kazanın nedeninin henüz bilinmediği ancak soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu aralarında Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru'nun da bulunduğu 11 kişinin öldüğü duyuruldu. Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Abuja'dan yola çıkan askerin uçağın Kaduna'da düştüğünü belirtti.

Yerima, "Nijerya Ordusu, Genelkurmay Başkanı Korgeneral İbrahim Attahiru'nun vefatını duyurmaktan üzüntü duyuyor. Kazada ayrıca mürettebat dahil 10 asker hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.

Yerima, kazanın detayları ve cenaze törenleriyle ilgili bilgilerin yakında açıklanacağını kaydetti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kazayla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Attahiru'nun ve diğer askerlerin ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Hepsi bu topraklarda barış ve güvenlik için nihai bedeli ödeyen kahramanlardır" dedi.

Deeply saddened by the air crash that claimed the lives of the Chief of Army Staff, Lt. Gen. Ibrahim Attahiru, and other military officers. All of them are heroes who paid the ultimate price for peace and security in the land. — Muhammadu Buhari (@MBuhari) May 21, 2021

​Buhari, ölenlerin ailelerine, Nijerya ordusuna ve Nijerya halkına başsağlığı diledi.

Tonight: At the State House, President @MBuhari receives a briefing from Defence Minister, Chief of Defence Staff (CDS) and other security chiefs on the tragic plane crash which led to the death of the Chief of @HQNigerianArmy Staff, Lt. Gen. Ibrahim Attahiru, and others. pic.twitter.com/9fKTXyrHXn — Presidency Nigeria (@NGRPresident) May 21, 2021

​Öte yandan, Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Halkla İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ancak soruşturma başlatıldığını bildirdi.