Namibya’da soykırım mağdurları, Almanya’nın 'tazminatsız özrünü' kabul etmiyor

Soykırıma uğrayan Herero ve Nama halklarının temsilcileri, Almanya'nın tazminat ödemeden dilediği özrün bir anlamı olmadığını ve kendi rızaları olmadan Almanya'yla yapılan anlaşmanın bir anlam taşımadığını söyledi.

Namibya’da soykırıma uğrayan Herero ve Nama halklarının temsilcileri, Almanya’nın soykırımı kabul ederek Namibya hükümetine sunduğu “yardım” teklifini kabul etmediklerini açıkladı.

The Namibian gazetesinin haberine göre, Herero ve Nama halklarını temsil eden örgütler, Almanya’nın kalkınma için ülkeye vereceği yardımın tazminat olmadığını ve bu anlaşmanın halklara ihanet olduğunu ifade etti.

Namibya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Alfredo Hengari, Almanya’nın teklifinin 26 Mayıs’ta kabine toplantısında gündeme geldiğini ve Devlet Başkanı Hage Geingob’un mağdur topluluklarla görüşeceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün, Almanya'nın Herero ve Nama halklarına karşı işlenen suçları "soykırım" olarak kabul ettiğini belirtmiş, jest olarak 30 yıl içinde kurbanların torunlarını desteklemek için 1.1 milyar euroluk bir fon oluşturulacağını aktarmıştı.

'Bu, atalarımıza ve aklımıza bir hakaret'

Herero Geleneksel Yönetim Şefi (OTA) Vekuii Rukoro, hükümetin müzakerelerde sergilediği tutumun açık olmadığını ve Almanya’nın tazminat ödemekten kaçmak için başka yollara başvurduğunu söyledi.

Hak ettikleri şeyi alabilmek için her türlü mücadeleyi vereceklerini aktaran Rukoro, “Bu anlaşma, atalarımızın kanı için yeterli değil” ifadesini kullandı.

What to expect in Friday's edition: pic.twitter.com/BzomVng4e5 — The Namibian (@TheNamibian) May 27, 2021

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Almanya’nın tazminat ödememek için “yeniden inşa” ve “iyileştirme” gibi kavramlar kullandığına dikkati çeken Rukoro, “Bu, atalarımıza ve aklımıza bir hakaret” dedi.

'Savaşmaya devam etmek zorundayız'

Nama Halk Liderleri Birliği (NTLA) Başkanı Johannes Isaack, anlaşma haberi sonrası şaşkınlık yaşadıklarını belirterek bu anlaşmayı desteklemediklerini söyledi.

Opposition political parties have slammed the Namibian Government as weak for accepting a N$18,6 billion offer in the form of projects from Germany for the reconstruction of communities affected by the Nama-Herero genocide as a form of reparations. Read more in today’s edition. pic.twitter.com/XkxkzpChGw — The Namibian (@TheNamibian) May 28, 2021

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Isaack, "Biz dışarıya itildik. Bizsiz herhangi bir şey bize karşıdır. Savaşmaya devam etmek zorundayız" diye konuştu.

Rukoro ve Isaack, hükümetin ve özel temsilci Zed Ngavirue’nin bu anlaşmayı kabul etmekle ihanet içinde olduğunu dile getirdi.

Soykırım için özür dilemeyi kabul eden Almanya, 2015'ten bu yana Namibya hükümetiyle tazminata ilişkin toplantıları sürdürüyor.

Soykırımcı Alman güçleri, 1904-1908 yıllarında kendilerine direnen Herero ve Nama halklarından on binlerce kişiyi katletmişti.