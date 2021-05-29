Mali'de Anayasa Mahkemesi, general Assimi Goita’nın devlet başkanlığını onayladı

Mali Anayasa Mahkemesi, yayınladığı bildiride, Assimi Goita’nın devlet başkanlığını onayladığını bildirdi.

Goita, 24 Mayıs’taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığını kaydederek, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınma talimatını vermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), arabuluculuk yapmak için ülkeye temsilci yollamasının ardından, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane dün serbest bırakılmıştı.