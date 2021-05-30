Etiyopya'da Tigray için ateşkes çağrısı yapan ABD'yi protesto gösterisi

Etiyopya'nın başkent dahil büyük şehirlerinde düzenlenen hükümet yanlısı gösterilerde Tigray bölgesine yönelik kasımdan beri devam eden savaşta ateşkes talep eden ABD Başkanı Joe Biden protesto edildi.

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde savaş yürüten Abiy Ahmed'in başbakanlığındaki federal hükümetin destekçileri başkent Addis Ababa'da gösteri düzenledi.

Putin ve Şi'ye alkış

7. ayındaki çatışma için ateşkes talep eden ABD Başkanı Joe Biden'ın protesto edildiği gösteride Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için alkış sesleri yükseldi.

Etiyopya Gençlik Bakanlığı'nın düzenlediği ve genelde hükümet yanlılarının katıldığı gösteride konuşan Addis Ababa Belediye Başkanı Adanech Abebe "Asla diz çökmeyeceğiz. ABD ile müttefiklerinin koştuğu şartlar ve seyanat kısıtlamaları tümüyle kabul edilemez. Düzeltilmesi gerek" dedi.

Ethiopians criticise United States at pro-government rally https://t.co/PWmrDuVSCS — Reuters Africa (@ReutersAfrica) May 30, 2021

'ABD'ye mahkum değiliz' mesajı

Katılımcıların "Etiyopya'nın gardiyana ihtiyacı yok", "ABD Etiyopya'ya yaklaşımını yeniden düşünsün", "Dış baskıya asla diz çökmeyeceğiz" sloganları dikkat çekti. 21 Haziran'a ertelenen seçimlere atıfla "Liderlerimizi biz kendimiz seçeriz" sloganı da atıldı.

Nil'e kurduğu baraj nedeniyle nehrin geçtiği diğer ülkelerle ihtilaf içindeki Etiyopya'da Putin ve Şi'yi öven dövizler taşıyan göstericiler, Adis Ababa'nın ABD'den başka da güçlü dostları olduğu mesajını verdi.

Diredawa, Harar, Gambella dahil diğer şehirlerde de ABD'yi kınayan protesto gösterileri düzenlendi.

Tens of thousands attend Ethiopia's anti-US rally



https://t.co/CK7Nv9Ref1 — BBC News (World) (@BBCWorld) May 30, 2021

Etiyopya federal hükümetinin Eritre güçleri eşliğinde Tigray'ı yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine karşı kasımda açtığı savaşta, her iki tarafa çok sayıda savaş suçu ithamı yöneltildi. Binlerce kişinin öldüğünün ve 2 milyon kişinin evinden olduğunun tahmin edildiği savaşla ilgili Biden'ın geçen hafta yaptığı açıklamada, 'yaygın cinsel şiddet dahil geniş çalı insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi' talep edildi. 'Açlıktan ölümlerin başlamasıyla' ilgili uyarı yapıldı.

Biden yönetimi Eritre güçlerinin Etiyopa'dan çekilmesini talep ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı da Etiyopya'ya ekonomik ve güvenlik yardımlarına kısıtlama getirildiğini açıkladı. Abiy hükümeti Washington'ın bu adımlarına yönelik kızgınlığını dile getirdi.