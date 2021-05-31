Etiyopyalılar, iç siyasete müdahale gerekçesiyle ABD'yi protesto etti

Etiyopya’da binlerce kişi ABD’nin ülke siyasetine müdahale ettiğini savunarak protesto gösterisi düzenledi.

Başkent Addis Ababa’daki stadyum çevresinde toplanan Etiyopyalılar, "Özgürlüğün ve Egemenliğin Sesi" adını taşıyan gösteride bir araya geldi.

Protestocular, “ABD'den Etiyopya duruşunu yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz”, “Dış baskıya asla boyun eğmeyeceğiz”, “Liderlerimizi biz seçtik” ve “Baraj bizim” yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular ayrıca Etiyopya'nın müttefikleri Türkiye, Çin ve Rusya'nın devlet liderlerinin fotoğraflarını da taşıdı.

ABD yönetimi, 24 Mayıs'ta isyancılara yönelik askeri operasyonun yürütüldüğü Tigray eyaletinde yaşanan kriz ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Etiyopyalı ve Eritreli bazı hükümet yetkililerine vize kısıtlaması getirmişti.

Etiyopyalılar 1 Haziran Salı günü Addis Ababa'daki ABD Büyükelçiliği önünde de eylem yapmayı planlıyor.