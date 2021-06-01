Uganda Ulaştırma Bakanı'nın aracına silahlı saldırı: Kızı öldü, kendisi yaralandı

Afrika ülkesi Uganda'da 2019'dan bu yana kabinede Çalışma ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Katumba Wamala, aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Wamala'nın kızı ve şoförü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Bakan Wamala'nın aracına sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler silahlı saldırı düzenledi.

General Edward Katumba Wamala speaks from hospital. pic.twitter.com/OvBnZVNH5v — Wadada Michael (@wadadamichael) June 1, 2021

Saldırıda Wamala yaralanırken, araçta bulunan kızı ve şoförü hayatını kaybetti. Bakan, hastaneden iyi olduğuna dair görüntü paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaralı olan Wamala'nın aracında çok sayıda mermi izinin bulunması ise dikkati çekti.

Wamala hastaneye kaldırılırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Eski General Wamala, 2017 ile 2019 yılları arasında Uganda kabinesinde Devlet Bakanı olarak da görev yapmıştı.