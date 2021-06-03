Rusya, 23 Haziran'da Berlin'de düzenlenecek Libya konferansına davet edildi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın 23 Haziran'da Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya konulu konferansa dışişleri bakanlığı düzeyinde davet edildiğini belirterek, katılım konusunun şu anda değerlendirildiğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Bogdanov, "Dışişleri bakanı düzeyinde davet aldık. Sergey Viktoroviç Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve Almanya Dışişleri Bakanının imzalarını taşıyan davetiyeyi aldı. 23 Haziran'da Berlin'e davet ediyorlar" dedi.

Konferansa katılma konusunun şu anda değerlendirildiğini belirten Bogdanov, "Katılım konusu şu anda değerlendiriliyor. Rusya elbette katılacak, her şey dışişleri bakanının çalışma programına bağlı, ancak Rusya toplantıda temsil edilecek" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Berlin sürecine katılan devlet ve kuruluşları, 23 Haziran’da ikincisi düzenlenecek Libya konulu Berlin Konferansı’na davet etmişti. Konferansta Libya'yı ilk kez geçiş hükümetinin temsil etmesi bekleniyor.