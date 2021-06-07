Boko Haram lideri Şekau'nu öldüğünü doğrulayan ses kaydı ortaya çıktı

ISWAP lideri Ebu Musab el-Barnawi’ye ait olduğu öne sürülen ses kaydında, Şekau'nun ISWAP ile çıkan bir çatışma sonrası ISWAP tarafından takip edildiği ve Şekau'nun üzerindeki patlayıcıyı patlatarak, 18 Mayıs’ta kendisini öldürdüğü ifade edildi.

Ses kaydında el-Barnawi, ISWAP’ın Şekau'’ya kendilerine katılmak için fırsat verdiği belirterek, "Şekau, dünyada aşağılanmaktansa öbür dünyada aşağılanmayı tercih etti ve bir patlayıcıyı patlatarak anında kendini öldürdü" dedi.

#BREAKING Boko Haram leader is dead, rival ISWAP confirms pic.twitter.com/BljV2kyer6 — AFP News Agency (@AFP) June 6, 2021

ABD, ISWAP’ın Shekau'nun başına konulan para ödülünü alamayacağını bildirmişti.

ABD’nin terörle mücadele kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Servisi’nin yürüttüğü “Adalet için Ödüller Programı” resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Şekau'nun başına koyulan 7 milyon dolarlık ödülü ISWAP’ın alamayacağını bildirmiş, "Hey IŞİD'li adamları!(Teröristin kimliği ya da yeri için ödül almaya uygun değilsiniz. Bu program böyle çalışmıyor" ifadelerine yer vermişti.

News reports today indicate that Boko Haram terrorist Abubakar Shekau blew himself up in a confrontation with ISIS affiliates.



Hey, ISIS guys. To clarify: no – you are not eligible for the reward for information on his identity or location. That's not how the program works. pic.twitter.com/rFbHzb5Oou — Rewards for Justice (@RFJ_USA) May 20, 2021

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün el-Barnawi ile Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. IŞİD tarafından da desteklenen Boko Haram kurucu lideri Muhammed Yusuf’un oğlu el-Barnawi 2016 yılında Boko Haram’dan ayrılarak ISWAP’ı kurarak başına geçmişti.