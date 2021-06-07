Rusya’nın hafifletilmiş koronavirüs aşısı Sputnik Light, Kongo’da onaylandı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, Rus Gamaleya Enstitüsü’nde geliştirilen bir dozluk koronavirüs aşısı Sputnik Light’ın Kongo’nun sağlık otoritesi tarafından onaylandığını açıkladı.

Single-dose Sputnik Light vaccine approved for use in the Republic of the Congo.

Vaccin Sputnik Light à dose unique approuvé pour une utilisation en République du Congo.👇https://t.co/0L1BwImooW — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 7, 2021

​Kongo Cumhuriyeti’nin sağlık otoriteleri, mart ayında da iki doz şeklinde uygulanan Sputnik V aşısına acil kullanım izni vermişti.

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, şimdiye dek Türkiye dahil 67 ülkede kullanım için onaylandı. Söz konusu aşının hafifletilmiş hâli olan Sputnik Light da Rusya’da mayıs ayında tescil edilmesinden beri Angola, Venezüella, Nikaragua, Filistin, Bahreyn ve Mauritius’ta kullanım izni aldı.

Sputnik, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Adenovirüsün, üstünde daha önce pek çok araştırma yapılmış bir aracı olması nedeniyle aşının son derece güvenli olduğu biliniyor.