Somali'de Eş Şebab'a ait evde patlama: En az 60 ölü

Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde yer alan Ala-Futow kasabasında Eş Şebab örgütüne ait mühimmat dolu evde patlama meydana geldiği bildirildi.

Somali Ulusal Ordusu tarafından yapılan açıklamada, bomba düzeneklerinin bulunduğu evde bir bombanın infilak etmesinin ardından en az 60 örgüt üyesinin öldüğü belirtildi.

OVER 60 Al-Shabaab militants killed after a bomb under assembly explodes in their compound at Ala-Futow village, Somalia, army says. pic.twitter.com/fe3eWxaRCg — Nation Breaking News (@NationBreaking) June 8, 2021

​Ölenler arasında bomba uzmanları ve yabancı militanların bulunduğu ifade edildi.